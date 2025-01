Estreia de Tiago Leifert não eleva audiência do SBT

SBT ficou na terceira colocação no fim da tarde, posição que a emissora ocupa normalmente, com a Globo na liderança e a Record em segundo

O jornalista Tiago Leifert fez sua estreia como narrador no SBT. A primeira participação do comunicador foi na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 5 a 4, no Estádio da Luz, pela Champions League. A audiência, contudo, não registrou grande variação.

O SBT ficou na terceira colocação no fim da tarde, posição que a emissora ocupa normalmente, com a Globo na liderança e a Record em segundo. Vale destacar que, embora a Band seja uma concorrente habitual nesta faixa, desta vez não representou ameaça para o SBT.