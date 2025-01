Empresário do zagueiro Vitão do Inter se manifesta sobre tratativas com o Flamengo

Agente do defensor indica que a oferta do Flamengo foi feita diretamente ao Colorado e que ainda não há uma reunião marcada com os cariocas / Crédito: Jogada 10

O Flamengo mostra-se confiante pela contratação do zagueiro Vitão junto ao Inter. Isso porque o Colorado fez uma contraproposta ao Rubro-Negro. Mesmo assim, de acordo com informação do jornalista Venê Casagrande, o defensor já chegou a um acordo salarial com o clube da Gávea, mas ainda depende do aval dos gaúchos. Deste modo, houve rumores de que um dos representantes do jogador desembarcaria em Porto Alegre, nesta quarta-feira (22), para tentar convencer o Internacional a negociá-lo. Em entrevista ao portal “Alvirrubra”, um dos empresários se manifestou e , aliás, negou que haja um encontro com a diretoria do Colorado.

"Não existe reunião alguma", frisou um dos agentes de Vitão.

Além disso, o representante ainda destacou que o zagueiro não recebeu uma oferta contratual. Apenas confessou que houve investida do Flamengo feita exclusivamente ao Inter. “Nunca chegou nenhuma proposta diretamente para o Vitão. A oferta que houve foi para o clube. É o Inter que precisa aceitar ou negar algo, não ele”, explicou o empresário.