Corinthians vence o Água Santa e iguala melhor marca do século

O Corinthians manteve o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (22), o Timão venceu o Água Santa por 2 a 1 e conquistou o terceiro triunfo no torneio. Foi a 10ª vitória consecutiva do Coringão, que igualou a melhor marca do clube no século. Alex Santana e João Pedro, no começo do jogo, anotaram os gols alvinegros. Netinho, em um belo chute, descontou para o clube de Diadema.

Com a vitória, o Timão chegou aos nove pontos em três rodadas e lidera o Grupo A. Por outro lado, o Água Santa ainda não pontuou e é o lanterna do Grupo C. Na próxima rodada, o Timão realiza o clássico contra o São Paulo, no Morumbis. Já o Netuno tenta a primeira vitória contra o Bragantino, em casa.