Com golaço de Leão, Milan vence o Girona e garante classificação na Champions

Com o triunfo, a equipe do técnico Sérgio Conceição chega aos 15 pontos e fica em sexto. O próximo passo, então, é buscar ficar entre os oito para garantir vaga direta nas oitavas de final. Como os times entre a nona e 24ª posição vão para os 16 avos de final, o Milan não pode mais ser eliminado na fase de Liga. O Girona, por sua vez, cumprirá tabela na última rodada.

O jogo

A partida começou logo com uma notícia ruim para o Milan, já que o brasileiro Emerson Royal precisou sair, machucado, logo aos 2′. A primeira grande chance dos milanistas foi com Theo Hernández. Rafael Leão disparou pela esquerda e, já de dentro da área, rolou para trás. O lateral ofensivo bateu de primeira, mas, mascado, acertou o travessão de Gazzaniga. Pouco depois, aos 28′, foi a vez de Musah acertar a trave do arqueiro argentino. Ele arriscou de fora da área, mas a bola foi no pé do poste direito.

A resposta veio com van de Beek. Em lindo passe de Oriol Romeu, o camisa 6 ficou cara a cara com Maignan após deixar o zagueiro Gabbia sentado. O goleiro, porém, fechou bem o ângulo e fez grande defesa. Tsygankov também obrigou Maignan a trabalhar logo depois, aos 33′.

O primeiro gol saiu, enfim, aos 37′. Após lá e cá clássico, Bennacer roubou a bola no meio-campo e serviu Rafael Leão. O português driblou duas vezes o mesmo zagueiro antes de enfiar o sapato de esquerda para quase rasgar a rede de Gazzaniga: 1 a 0 no San Siro. Maignan ainda precisaria fazer uma defesaça em chute de Herrera no último lance do primeiro tempo.