Com gol contra do estreante Fabrício Bruno, Cruzeiro perde para o Athletic

Derrota no Mané Garrincha também contou com a estreia oficial de Dudu, além do meia Eduardo pela Raposa; torcida ficou na bronca com Diniz

Com o resultado, a Raposa caiu para a segunda colocação do Grupo C do Estadual, somando três pontos. Por outro lado, o Alvinegro Gigante se manteve 100% no torneio e, assim, segue na liderança isolada do Grupo B, com seis pontos.

Zebra no Mané Garrincha! O Athletic venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (22), em Brasília, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Um dos estreantes da noite, Fabrício Bruno marcou contra o gol que definiu a partida. O confronto ficou para a história, afinal, foi o primeiro triunfo do Esquadrão de Aço sobre o Cabuloso na história.

Posteriormente, o Cruzeiro tentou trabalhar mais a bola no pé e ficou mais presente no ataque, mas parou em alguns erros de passe. Contudo, aos 36, chegou com perigo com Matheus Henrique, que avançou pela direita e finalizou cruzado sobre o gol Alvinegro. Logo depois, aos 39, Marquinhos tentou da entrada da área, de chapa, mas teve desvio. Jogo se mostrou equilibrado e travado na primeira etapa, com o Athletic melhor na primeira metade e Cruzeiro entrando mais no jogo na segunda.

Segunda etapa definiu a zebra

Já no segundo tempo, tentando mudar o cenário do primeiro, o Cabuloso iniciou pressionando. Logo no primeiro minuto, Bolasie ficou com sobra dentro da área e finalizou forte de canhota, mas a bola parou no marcador. Aos três minutos, resposta do Alvinegro Gigante com Wallisson, que também contou com uma sobra na área e mandou de bicicleta por cima do gol.

Cruzeiro tentou ficar com a bola buscando espaços na marcação e, aos 10, Marquinhos perdeu grande chance ao finalizar mal na segunda trave. Aos 24, com gol contra de Fabrício Bruno, o Athletic saiu na frente do placar. Na jogada, Nathan cruzou pela esquerda e, com desvio, Cássio saiu mal do gol e a bola bateu nas pernas do goleiro, que acabou desviando contra o próprio gol. Com o tento, o time de São João del-Rei fez substituições para fechar a equipe, enquanto Fernando Diniz tentou colocar a Raposa para frente. Porém, o placar persistiu até o fim.