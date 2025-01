Bahia brilha, Corinthians vence o Grêmio e vai buscar o bi da Copinha

Com gol marcado aos 10 minutos do primeiro tempo, Timão aguenta pressão do adversário e terá o São Paulo na grande decisão

Aliás, apesar do triunfo, o duelo foi complicado para o Timão. O Grêmio, que conta com o destaque da base Gabriel Mec, fez uma grande partida e levou perigo à meta de Kauê. Mesmo pressionado, o Corinthians conseguiu resistir e segurou o placar para garantir vaga em mais uma final.

Atual campeão da Copinha e maior detentor de títulos da Copinha, com 11 taças, o Corinthians enfrentou o Grêmio nesta quarta-feira (22), pela semifinal, e derrotou o time gaúcho por 1 a 0. O gol decisivo foi marcado por Bahia, aos 10 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Denner.

Contudo, aos 10 minutos do segundo tempo, Luiz Fernando deu uma entrada que resultou em cartão vermelho. Com auxílio do VAR, a arbitragem confirmou a expulsão. No entanto, o time gaúcho não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Apenas quatro minutos depois, em um contra-ataque, Luiz Eduardo cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando as equipes novamente em igualdade numérica.

Final da Copinha será entre Corinthians e São Paulo, no dia 25 (sábado)

Todavia, com a derrota, o Grêmio ficará mais uma temporada sem o título da Copinha. Em 2020, chegou à final, mas perdeu para o Internacional. Já o Timão enfrentará o São Paulo no sábado (25), data do aniversário do maior estado do Brasil. O clube do Morumbi busca o pentacampeonato do torneio e tenta encerrar um jejum que dura desde 2019.

A final será no Pacaembu e apenas com a presença de torcedores do São Paulo, já que fez a maior campanha da competição.