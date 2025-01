Atacante de Seleção Brasileira, Kerolin é contratada pelo Manchester City

Transferência encerra passagem de três anos no futebol dos Estados Unidos

Um dia depois de anunciar a chegada do zagueiro Vitor Reis , outra figura brasileira está desembarcando no Manchester City. Porém, como reforço para a equipe feminina, já que os ingleses contrataram a atacante Kerolin.

Não houve o pagamento de taxa de transferência para a atleta de 25 anos acertar com o City. Isso porque ela se desvinculou do North Carolina Courage, onde estava desde 2022, antes de assinar com o clube europeu até 2028.