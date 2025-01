Arsenal bate o Dínamo Zagreb e encaminha vaga na Champions League

O Arsenal encaminhou a classificação para o mata-mata da Chmapions League 24/25. Nesta quarta-feira (22), os Gunners venceram o Dínamo de Zagreb por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela sétima rodada da fase da liga da competição. Rice, Havertz e Ödegaard balançaram as redes para os ingleses. Gabriel Martinelli, aliás, fez assistência para o alemão marcar o segundo gol. O time de Mikel Arteta foi superior do início, enquanto os croatas pouco objetivos e com dificuldades de criação.

Com o resultado, o Arsenal está na terceira posição, com 16 pontos, e emplaca a terceira vitória seguida. Além disso, o time inglês sofreu apenas dois gols até o momento. Agora, os Gunners enfrentam o Girona, às 17h, no Montilivi. Do outro lado, o Dínamo Zagreb permanece na 26° posição, com oito pontos, e vai precisar vencer o Milan, dentro de casa, para sonhar com uma vaga nos playoffs das oitavas de final.