Após ficar perto do Palmeiras, Claudinho é anunciado por clube do Qatar

O Al Sadd, do Qatar, anunciou o acordo para a compra do meia Claudinho, que estava no Zenit, da Rússia. Ele vai realizar os exames médicos e depois assinar com o clube qatári. No entanto, o jogador causou incômodo nos bastidores do Palmeiras, pois estava próximo de fechar acordo com o Alviverde. Contudo, ele desistiu e acertou com os qatáris.

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) para ter Claudinho. Aliás, na última terça-feira (21), Leila Pereira confirmou a compra do jogador e disse estar acertando as minutas pelo reforço. No entanto, Alexander Medvedev, mandatário do Zenit, negou que tivesse fechado um acordo com o Alviverde para vender o meia Claudinho.