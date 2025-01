Wendel Silva vive semestre decisivo no Santos

O atacante Wendel Silva vive um semestre decisivo no Santos. Afinal, ele está emprestado ao Peixe até o final de junho e precisa atingir as metas estipuladas no contrato para ativar a cláusula de obrigação de compra. Seus direitos econômicos estão ligados ao Porto, de Portugal.

A cláusula é simples. O atacante precisa ser titular em pelo menos 60% das partidas oficiais disputadas pela equipe alvinegra desde a sua chegada ao clube. Ele foi contratado pelo Santos em agosto do ano passado. Wendel também precisa estar em campo por, no mínimo, 45 minutos em cada um dos jogos. Outra meta é marcar 15 gols, no mínimo, neste período.

Até o momento, Wendel disputou 18 jogos e marcou quatro gols. Contudo, o que pesa a favor do jogador é que ele acabou sendo titular em praticamente todas as partidas desde que chegou ao Santos. A exceção fica justamente no último domingo (19/01), contra a Ponte Preta, no Paulistão, onde começou no banco e entrou no decorrer da partida.

Mas agora a situação de Wendel Silva pode se complicar no Santos. Afinal, ele deve sofrer forte concorrência no setor. O Peixe acertou a contratação de Tiquinho, que, por ora, chega para comandar o ataque da equipe. A tendência é que o jogador ganhe oportunidade assim que tiver a situação regularizada.

Além disso, o Santos estuda a contratação de Deivid Washington, cria da Vila Belmiro que está no Chelsea. No Peixe, ele se destacou justamente como centroavante, mas pode ser também opção pelas pontas. Assim, a concorrência para Wendel Silva pode ficar complicada nesta reta final de período no Alvinegro Praiano.