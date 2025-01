Técnico do Inter Miami comenta comemoração de Messi no México

Resposta do argentino as vaias de torcida rival segue rendendo assunto

O que tinha tudo para ser somente um amistoso de pré-temporada entre América do México e Inter Miami, no último domingo (19), segue com repercussão diante da provocativa comemoração protagonizada por Lionel Messi .

“Já joguei com times mexicanos e contra a seleção mexicana. Sabemos que eles tendem a ser hostis conosco, os argentinos. Acho que também, depois da Copa do Mundo, essa ferida ainda está aberta”, avaliou Masc.

“Nós temos coisas mais importantes para nos preocupar.”

Com um calendário bem mais confortável do que ocorre em outros países do continente americano, o Inter Miami tem mais quatro amistosos antes do início da temporada 2025. Entre a reta final de janeiro e a primeira metade de fevereiro, a representação estadunidense jogará diante do Universitario-PER, Sporting San Miguelito-PAN, Olimpia-HON e o Orlando City, também dos Estados Unidos.

