Sparta Praga x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter pode dar passo importante rumo à classificação, enquanto Sparta visa se recuperar de pancadas recentes / Crédito: Jogada 10

Ainda em busca de classificação direta às oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão volta a campo pela competição nesta quarta-feira (22). Será para visitar o Sparta Praga (28º colocado), na capital da República Tcheca, a partir das 17h (de Brasília), na Generali Arena, pela sétima e penúltima rodada da fase de Liga. Em sexto, a Inter vinha invicta até a última rodada, disputada no começo de dezembro. Na ocasião, a equipe de Simone Inzaghi perdeu perante o Bayer Leverkusen (quarto) por 1 a 0, sofrendo, inclusive, seu primeiro gol no certame. Vamos conferir como chegam as equipes para o duelo desta quarta.

Como chega o Sparta Praga O Sparta não atua de maneira oficial desde 15 de dezembro. Afinal, além da paralisação da Champions, o Campeonato Tcheco também para por conta do forte inverno na região. Dessa forma, a equipe realizou dois amistosos já neste ano, visando se preparar para o retorno das atividades oficiais. Assim, a equipe tcheca venceu os duelos contra Malmo-SUE (3 a 1) e Bodo/Glimt-NOR (3 a 0). Mas, na Champions, a equipe vem de péssima campanha. Afinal, surge na humilde 28º posição (são 36 clubes), já quatro pontos atrás do 24º, último time que garante vaga adiante. O Sparta até venceu sua rodada de estreia, mas não ganha desde então. Foram quatro derrotas nos cinco jogos seguintes, com o time virando uma espécie de “saco de pancadas” dos gigantes. Levou de quatro do Feyenoord, de seis Atlético de Madrid, e de cinco do Manchester City.

Para piorar, o técnico Lars Friis conta com uma penca de desfalques. Cobbaut, Garcia, Preciado, Rrahmani e Tuci estão fora de combate por lesão. Já Kuchta, Solbakken e Uchenna, contratados na janela, estão inativos. Como chega a Inter de Milão Apesar de dois tropeços nos últimos quatro jogos, a Inter segue credenciada como uma das favoritas às fases mais avançadas da Champions. Os Nerazzurri sofreram um baque com a derrota de virada (3 a 2) para o rival Milan em plena final da Supercopa da Itália e não passaram de um empate em 2 a 2 com o Bologna em seu penúltimo compromisso. Posteriormente, porém, a equipe se recuperou e venceu o Empoli por 3 a 1, com direito a grande atuação na segunda etapa. Assim, a Inter segue na cola do Napoli pelo título italiano, já que se encontra três pontos atrás, mas com um jogo a menos.