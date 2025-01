Sondado pelo Grêmio, Keylor Navas é anunciado pelo Newell’s, da Argentina

Ex-Paris Saint-Germain e Real Madrid, o goleiro Keylor Navas está de saída do futebol europeu. Anunciado nesta terça-feira (21) como novo reforço do Newell’s Old Boys, o jogador tinha o desejo de atuar no mercado sul-americano em 2025.

Outro clube argentino, o San Lorenzo, chegou a abrir tratativas com representantes de Navas, a exemplo do Grêmio, que busca no mercado um substituto para Marchesín. Contudo, o Newell’s despertou maior interesse do jogador.