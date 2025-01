Sensação do Maricá, Denilson celebra início positivo no Carioca: ‘Surpreende muita gente’

O Maricá é o líder da Taça Guanabara e tem um dos destaques neste início de Campeonato Carioca: o atacante Denilson. Aos 24 anos, o jogador é o artilheiro momentâneo do torneio com dois gols, ao lado de Zé Vitor, do Boavista, e Renato Henrique, do Madureira. Em grande começo de temporada, o jovem atleta celebrou o momento do Tsunami e os tentos marcados nas vitórias contra Botafogo e Fluminense .

Denilson está desde 2024 no Maricá, onde fez parte dos títulos da Série A2 do Carioca e também da Copa Rio, sempre sendo importante para a equipe. O atacante também ostenta no currículo uma passagem na base do Palmeiras. Além disso, no profissional, passou por Botafogo-SP, Inter de Limeira e Moto Club.

Estreante na primeira divisão do Carioca, o Maricá vem fazendo bonito nas rodadas iniciais do estadual. Até aqui, foram três jogos, com duas vitórias e um empate. A equipe tem a mesma pontuação do Nova Iguaçu, e vão se enfrentar nesta quarta-feira (22), às 15h45, no Estádio João Saldanha, casa do Tsunami. O jogo vale a liderança isolada da Taça Guanabara.