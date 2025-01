São Paulo ainda vai avaliar se terá força máxima contra o Guarani

O São Paulo ainda não sabe qual time estará em campo na quinta-feira (23/01), contra o Guarani, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A comissão técnica ainda vai avaliar os jogadores que estão voltando dos Estados Unidos, após encerrar a pré-temporada.

O Tricolor já havia separado o elenco, com nove jogadores voltando antecipadamente dos Estados Unidos, para disputar a primeira partida do Estadual. Rafael, Sabino, Arboleda, Ferraresi, Moreira, Santi Longo, Rodriguinho, Henrique Carmo e Willian Gomes já estão no Brasil e estiveram em campo no empate sem gols contra o Botafogo-SP.