Santos x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Rivais fazem primeiro clássico do ano nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Paulistão / Crédito: Jogada 10

Santos e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As equipes, aliás, chegam para o confronto com campanhas parecidas. Afinal, o Peixe venceu o Mirassol na estreia e empatou com a Ponte Preta, enquanto o Verdão bateu a Portuguesa, mas ficou na igualdade com o Noroeste em seu último compromisso. Além disso, este será o primeiro clássico paulista de 2025. Onde assistir A partida terá transmissão da Record, da Cazé TV e do Paulistão +.

Após boa vitória na estreia sobre o Mirassol, recém-promovido à Série A, o Santos empatou fora de casa com a Ponte Preta por 1 a 1. Assim, soma os mesmos quatro pontos do Guarani no Grupo B, embora fique atrás nos critérios de desempate. Para o clássico, o técnico Pedro Caixinha espera ter força máxima. Isso vale para Soteldo, que ficou fora do duelo contra a Macaca, em Campinas. Desta forma, Thaciano seria opção no banco, e JP Chermont e Léo Godoy disputam posição. Por fim, Willian Bigode e Aderlan seguem no DM, enquanto Gil ainda não foi relacionado pelo treinador português e, portanto, vive a expectativa de atuar pela primeira vez na temporada.