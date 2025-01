Ryan Francisco comenta maratona no São Paulo: ‘Gosto de jogar toda hora’

Atacante, destaque da equipe na Copinha, foi titular com os profissionais na estreia do Tricolor no Paulistão, contra o Botafogo-SP / Crédito: Jogada 10

O destaque do São Paulo neste começo de ano vem da base. Afinal, Ryan Francisco é o artilheiro da Copinha e vem conduzindo o Tricolor na competição de juniores. Contudo, nesta segunda-feira (20), o garoto teve a oportunidade de atuar pelo time profissional. Ele foi titular do Soberano no empate sem gols contra o Botafogo-SP, pela estreia da equipe no Campeonato Paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da emoção de viver seu primeiro jogo como profissional, o garoto vem vivendo uma verdadeira maratona. Afinal, ele estava em campo no sábado (18), para o duelo contra o Cruzeiro, na Copinha, voltou a atuar contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, e deve jogar hoje (21), contra o Criciúma pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Durante toda essa correria, o atacante explicou como vem se preparando para enfrentar a sequência de jogos.

“Fora de campo a fisioterapia não para. A gente veio (de Jaú para Ribeirão Preto) em um “busão” e eles estavam cuidando da gente. Cada jogo ficam dando apoio até duas horas da madrugada, esses horários, e a gente está bem tranquilo fisicamente”, disse Ryan, após o jogo contra o Botafogo-SP. Para dar conta, Ryan e os outros jogadores 12 jogadores do sub-20 que compuseram o elenco que esteve em Ribeirão Preto para o primeiro jogo do Paulistão têm recebido tratamento intensivo nas viagens. Após o jogo em Ribeirão Preto, os garotos percorreram mais 100 quilômetros para chegar em Araraquara, palco da semifinal da Copinha. “Hoje foi um dia especial, consegui estrear, mas agora é foco total na semifinal da Copa. (…) Sou um cara muito ansioso, gosto muito de estar jogando toda hora. Agora é pensar no jogo, ver o que o Criciúma tem de bom, de melhor, para fazer uma bela partida”, completou.