Ronaldinho Gaúcho comandará o ‘Bloco do Bruxo’ no carnaval de Salvador; veja preços

Os abadás do desfile estão à venda, com virada de lote programada, e atrações confirmadas para os dois dias de evento

Rolê aleatório? Não, agora é o ‘Bloco do Bruxo’. Ronaldinho Gaúcho vai desfilar no carnaval de Salvador pelo famoso bloco Broder Loopi, no circuito Barra-Ondina, nos dias 1 e 3 de março – sábado e segunda, respectivamente. O evento já conta com atrações confirmadas e abadás à venda.

No sábado, o ‘Bloco do Bruxo’ será guiado pelo ritmo do cantor Tierry – com sucessos do sertanejo ao forró. Já na segunda a folia ficará sob o compasso do Pagode das Antigas, um projeto com participação de Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.