Real Madrid x RB Salzburg: onde assistir, escalações e arbitragem

O atual campeão volta a campo na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (22), Real Madrid e RB Salzburg se enfrentam às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, em partida válida pela 7ª rodada, a penúltima da fase de liga da principal competição de clubes do planeta.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid deixou a desejar nas primeiras rodadas da fase de liga da Champions e precisa buscar resultados positivos nesta reta final para confirmar a classificação para o mata-mata. Com três derrotas e três vitórias, o clube merengue começou a 7ª rodada na 20ª posição, com nove pontos, na zona que garante vaga nos playoffs. Porém, o time ainda sonha em confirmar a vaga direta para as oitavas de final e precisa vencer para subir na tabela.

A boa notícia para o técnico Carlo Ancelotti fica por conta do retorno de Vini Jr, que desfalcou o time na última rodada do Campeonato Espanhol. Porém, o time merengue também segue com algumas baixas no elenco. A mais recente é Lucas Vázquez, suspenso, enquanto Camavinga, Dani Carvajal e Éder Militão, lesionados, completam a lista de desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o RB Salzburg

Por outro lado, o RB Salzburg vive uma situação ainda mais complicada. O time austríaco está praticamente eliminado da competição e, além de vencer o Real Madrid fora de casa, terá que somar três pontos na última rodada e torcer por tropeços de seus adversários para manter o sonho vivo de disputar os playoffs do mata-mata.