RB Leipzig x Sporting: onde assistir, escalações, arbitragem

Ainda na luta pela classificação às oitavas de final, o Sporting de Lisboa jogará nesta quarta-feira, 22/1, às 17h (de Brasília), na Alemanha. Pela penúltima rodada da fase de pontos corridos da Champions, visitará o RB Leipzig, na Red Bull Arena. O time da casa já está eliminado, com uma campanha sofrível: seis jogos, seis derrotas e nenhum ponto. Assim, joga para terminar dignamente a competição. Já o Sporting está bem melhor. Com dez pontos, ocupa o 18º lugar. Enfim, uma vitória valerá para garantir que o time português consiga terminar a fase entre os 9º e 24º lugares, o que o colocaria na repescagem.

Sesko e Openda estão de volta, para alívio do técnico Marco Rose. Mas as boas notícias param por aí. Poulsen retornou de lesão. Mas o astro do Leipzig está péssimo fisicamente.Assim, vai ter de ficar como opção no banco para, talvez, entrar na reta final. Nada indica que ele vá jogar. Além disso, Schlager, Lukeba e André Silva e Heinrich seguem descartados.

Como chega o Sporting

Pedro Gonçalves segue como a grande ausência do Sporting, pois não se recuperou de lesão. O mesmo ocorre com outros dois titulares, Quaresma e Matheus Reis. Contudo, o técnico Rui Borges mostra-se muito confiante, principalmente por causa da conformação de Gyökeres. O artilheiro de 2024 no mundo e que já é um dos tops da artilharia neste mês, foi poupado nos últimos jogos, atuando poucos minutos, exatamente para estar nas pontas do cascos para o jogo desta terça-feira.

“Não podemos desvalorizar o adversário por não ter pontos. Vai ser difícil. Mas acredito que vamos sair daqui com os três pontos. A equipa está muito bem preparada. Viemos de jogos difíceis e a equipe deu uma resposta fantástica dentro do possível. Os jogadores são inteligentes, têm qualidade, não só técnica, como intelectualmente. Estão mais do que preparados. Por si só já estão motivados”, disse Rui Borges.

RB Leipzig x Sporting

7ª rodada da fase de pontos corridos da Champions

Data e horário: 22/1/2025, 14h45 (de Brasília)

Local: Rd Bull Arena, Leipzig (ALE)

RB LEIPZIG: Gulacsi; Geertruida, Orban e Klostermann; Baku, Vermeeren, Seiwald e Raum; Simons, Openda e Sesko.Técnico: Marco Rose

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, St Juste e Araújo; Catamo, Morita e Hjulmand; Quenda, Trincão e Gyokeres,

Árbitro: Manfredas Lukjančukas (LTU)

Auxiliares: Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas (LTU)

VAR: Daniele Chiffi (ITA)