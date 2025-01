Nova diretoria do Flamengo debate com prefeitura prazo para a construção do estádio

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, fez diversas mudanças estruturais em seu primeiro mês no comando. Entre elas, emissões no futebol, nomeações na Gávea e esvaziamento dos vice-presidentes amadores. No entanto, muito se pergunta sobre a construção do novo estádio no terreno do Gasômetro, adquirido por cerca de R$ 170 milhões pela diretoria anterior.

Dessa forma, a atual diretoria debate com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o prazo de construção. Afinal, a gestão anterior estimou a inauguração do estádio para o dia 15 de novembro de 2029, quando o clube completará 134 anos. A informação é do portal “ge”.