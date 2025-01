Neymar treina sem limitações no Al-Hilal enquanto aguarda por definição

Craque já está com tudo certo com o Santos, mas aguarda a rescisão com o clube árabe para sacramentar retorno ao Peixe / Crédito: Jogada 10

Neymar está próximo do retorno ao Santos. Já apalavrado com o Alvinegro Praiano, o jogador aguarda a rescisão de contrato para fechar de vez o negócio com o clube brasileiro. Enquanto isso não acontece, o atleta segue treinando normalmente com o Al-Hilal. O craque já está completamente recuperado da lesão muscular sofrida em novembro e trabalha sem nenhuma restrição. Entretanto, o clube não quer abrir mão dos jogadores que estão atuando, por isso não inscreverá Neymar na Liga Saudita. O brasileiro só está disponível na Liga dos Campeões Asiáticas, onde o Al-Hilal só entra em campo no dia 04 de fevereiro, contra o Persepolis. do Irã.