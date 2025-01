Murilo projeta primeiro clássico do ano: ‘Sempre especial’

Zagueiro falou da importância de vencer o Santos na Vila Belmiro e falou do sonho de conquistar um tetracampeonato inédito no clube

O Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Santos , nesta quarta-feira (22/01), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Esta será a reedição da final estadual do ano passado, vencida pelo Verdão. Contudo, em um ano diferente, o zagueiro Murilo fez suas projeções para mais um clássico complicado.

“Será o primeiro do ano e clássico é sempre especial. Com todos os nossos treinos, toda a nossa dedicação da semana inteira, estamos muito bem preparados para enfrentá-los na casa deles, fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo”, disse Murilo, que prosseguiu:

“Começamos o ano muito bem, com os trabalhos bem intensos. Tudo o que o professor e a comissão vêm pedindo estamos fazendo, trabalhando no mais alto nível. Sabemos como é o calendário, e esse ano vai ser ainda pior. Temos de continuar trabalhando, intensos e agressivos nos treinamentos, porque nos jogos vai sair assim naturalmente”, completou o zagueiro.

O defensor também ressaltou a importância do Verdão conseguir somar mais três pontos e seguir firme no Estadual. Afinal, atual tricampeão do torneio, o zagueiro quer fazer história e conquistar um tetracampeonato inédito na história do clube.

“Sabemos a importância do Paulista, então estamos nos preparando muito bem para conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Mas sabemos de todo o processo, de todo o sacrifício que a gente tem que fazer. A gente está muito bem preparado para trabalhar e se dedicar até o final para buscar mais um título que pode ser histórico e especial para nós”, finalizou o defensor.