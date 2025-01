Milan x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (22), Milan e Girona se enfrentam às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão, na Itália, em duelo válido pela 7ª rodada, a penúltima da principal competição de clubes do planeta. Além disso, a partida marca um confronto inédito na história do torneio.

Como chega o Milan

O Milan está em processo de recuperação desde a chegada do técnico Sérgio Conceição, ex-Porto, e vinha em grande fase até a derrota para a Juventus no último final de semana, que encerrou uma invencibilidade de oito jogos.

Na Champions, o Milan está na 12ª posição, com 12 pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata. Ou seja, uma vitória em casa nesta quarta-feira encaminha praticamente a classificação do time. Contudo, o grande objetivo é terminar a fase de liga entre os oito primeiros colocados e confirmar a vaga direta para as oitavas de final. Até o início desta 7ª rodada, a diferença para a 8ª posição é de apenas um ponto.

Além disso, o Milan enfrenta uma série de problemas em seu elenco para esta rodada da Champions. Tomori, suspenso, é baixa confirmada. O mesmo acontece com Chukwueze, Thiaw, Loftus-Cheek e Florenzi, que estão lesionados e desfalcam o time nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, Pulisic e Morata, que se queixaram de dores musculares, são tratados como dúvidas.