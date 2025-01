Messi vira alvo de polêmica no México após provocação: ‘fala da sua falta de educação’

Comemoração do camisa 10 da Argentina repercutiu muito mal na imprensa mexicana e acirrou ainda mais a rivalidade entre as nações

A estreia de Lionel Messi na temporada está dando o que falar no México. A repercussão, contudo, não se refere ao gol de cabeça do astro no empate em 2 a 2 entre Inter Miami e América-MEX e tampouco à vitória norte-americana nos pênaltis, mas trata-se da provocação do argentino aos torcedores presentes no Allegiant Stadium. A comemoração do camisa 10 causou um desconforto generalizado entre fãs, mídia mexicana e ídolos do futebol nacional.

Um vídeo da comemoração de Messi após o gol de empate do Inter Miami, aos 34′, chamou atenção da mídia. Isso porque o conteúdo sugere que o argentino rebateu uma provocação dos mexicanos ao apontar para o número 10 de sua camisa e fazer um gesto de 3 a 0 com as mãos na sequência. O aceno seria em alusão ao tricampeonato mundial da seleção argentina versus o histórico do México no torneio.