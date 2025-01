Mbappé comenta sobre Neymar: ‘Tenho muito respeito’

“A verdade é que eu não tenho nada a dizer. Eu estou muito concentrado no que faço aqui no Madri. Tenho muito respeito pelo Neymar. Posso falar muitas vezes sobre ele, mas quero lembrar o positivo, de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos em Paris. Agora estou em Madri, quero desfrutar de Madri e sorte para o Neymar e para toda a sua família e amigos”, disse.

Mbappé abriu o jogo sobre as declarações recentes de Neymar, em que ele revelou algumas desavenças com o francês. Em entrevista ao “TNT Sports”, portanto, o atual jogador do Real Madrid afirmou que tem muito respeito pelo Ney e que ele é um jogador único na história do futebol.

Atrito entre Neymar e Mbappé

Recentemente, em entrevista ao canal do ex-jogador Romário, Neymar revelou que se tinha um bom relacionamento com Mbappé, mas que teve um desavença com ele no PSG. Segundo o craque brasileiro, o francês mudou com ele após a chegada de Messi no clube.

“O Mbappé não é chato. Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. Eu o chamava de Golden Boy. Eu brincava, ajudava, conversava. Ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento”, contou.