Maurício Lemos, do Vasco, cita ajuda de Puma na negociação: ‘Fazer meu nome aqui’

Apresentado ao Cruz-Maltino, zagueiro diz que tem se adaptado rapidamente e brinca com interesse do clube em Brian Rodríguez, outro uruguaio

O Vasco apresentou, nesta terça-feira (21), um pacotão de reforços para a temporada de 2025. Entre os jogadores que conversaram com a imprensa está o zagueiro Maurício Lemos, que deixou o Atlético-MG para acertar com o Cruz-Maltino. Assim, o atleta revelou que pretende ficar por muito tempo e fazer seu nome na história do clube.

“Venho para ficar muitos anos. O meu primeiro ano no Atlético-MG foi muito bom, mas o segundo já foi totalmente distinto, não tive tantas oportunidades. Mas a minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muito tempo fazendo o nome aqui, ajudar muito o clube a crescer e dar o meu melhor para melhorar o que se faltou, ter meu nome na lista do clube”, afirmou.