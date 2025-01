Manchester City anuncia o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras

Defensor de apenas 19 anos assinou contrato com o clube inglês até 2029 e comentou sobre a oportunidade de trabalhar com Guardiola

Vitor Reis vai usar a camisa de número 22 no Manchester City. Além disso, ele vai trabalhar com o técnico Pep Guardiola. O garoto disse que é o sonho de todo o jovem jogador ter o espanhol como treinador.

“Trabalhar com Pep Guardiola é uma coisa que todo jogador jovem quer, e sei que ele pode ajudar a me tornar um jogador melhor. O City também tem muita experiência de trabalhar com jogadores brasileiros e estar com jogadores como o Ederson e o Savinho no elenco vai me ajudar muito”, completou o zagueiro.

Vitor Reis no Palmeiras

O defensor estreou no elenco profissional em 2024 e conseguiu se firmar no time alviverde. Ao todo, atuou em 22 partidas em 2024, com dois gols marcados. Sem Vitor Reis, o Verdão terá Gustavo Gómez, Murilo, Michel e Naves e o garoto Benedetii para o setor. Aliás, ele sequer foi inscrito no Campeonato Paulista por conta da negociação com o Manchester City.