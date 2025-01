Madureira acusa Vasco de impedir divisão do voo para Manaus e dispara: ‘Atitude soberba’

Vasco e Madureira se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, na Arena da Amazônia, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. O confronto, contudo, já começou nos bastidores. O clube do subúrbio do Rio emitiu uma nota afirmando que o Cruzmaltino impediu de compartilhar o voo para Manaus. A diretoria definiu a situação como “atitude soberba”. Além disso, fez críticas à atual gestão de Pedrinho.

“O Madureira estava acostumado a lidar com grandes dirigentes como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, figuras que, independentemente de seus estilos e visões, sempre souberam valorizar o espírito esportivo e a dignidade entre os clubes. No entanto, atitude soberba como essa, apenas contribui para apequenar o Gigante que o Vasco ainda é”, diz parte da nota.

A delegação do Vasco viaja para Manaus na quarta-feira (22), depois do treino. O Madureira, por sua vez, embarcou na noite desta terça. A equipe do subúrbio carioca está a um ponto à frente do Cruzmaltino na tabela. O jogo marcará a estreia do elenco principal do Gigante da Colina na temporada 2025.

Quanto à nota, o Vasco ainda não se posicionou. Em caso de resposta cruzmaltina, haverá uma atualização com a posição.

Confira a nota do Madureira contra o Vasco:

“O Madureira Esporte Clube vem, por meio desta nota, manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus.