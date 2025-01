Juventus empata com o Club Brugge e classificação na Champions fica para a última rodada

Times não saem do zero na Bélgica, permanecendo na zona de classificação, mas com vaga ainda incerta para a rodada definitiva

Pela Champions, Juventus e Club Brugge ficaram no empate por 0 a 0, nesta terça-feira (21), no Jan Breydel Stadium, em Bruges, na Bélgica, pela sétima rodada da fase de Liga. O resultado não foi bom para nenhum dos dois, que, apesar de estarem na zona de classificação aos 16 avos de final (entre a nona e 24ª posição), terão confrontos difíceis na última rodada.

A primeira finalização da Juventus saiu apenas aos 35′ e com Douglas Luiz, enfim titular no time de Thiago Motta. E num lindo lance, aliás. Ele dominou duas vezes de ombro, deu um “mini-chapéu” no adversário, mas pegou mal com a canhota (é destro), mandando para fora, sem perigo.

Sem que os jogadores buscassem ousar um pouco além, os arqueiros foram para o intervalo de uniforme limpo, com o placar mostrando 0 a 0. Na volta, o Brugge encontrou sua melhor chance, com Jutgla. Di Gregorio estava vendido, mas o atacante errou o alvo. Nilsson, que acabara de entrar, teve outra grande chance para abrir o placar para o time da casa. Após cruzamento da direita em ótima inversão do Brugge, o atacante virou um voleio, mas mandou à esquerda do goleiro.

Thiago Motta também mexeu, colocando Chico Conceição e Yildiz a jogo. Vlahovic, posteriormente, também saiu do banco para tentar dar a vitória à Juve. A primeira defesa de Mignolet no jogo foi só aos 39′, quando, em boa jogada trabalhada, Locatelli soltou o pé de fora da área, obrigando o belga a espalmar para escanteio. Nada de gols na Bélgica, porém.