Júnior Alonso faz revelação sobre Cuca no Atlético em 2025

Cuca está preocupado com o setor defensivo e tem feito cobranças aos atletas para ter crescimento na atual temporada / Crédito: Jogada 10

Um importante nome do elenco do Atlético, o zagueiro Júnior Alonso fez uma revelação sobre um pedido especial do técnico Cuca para a temporada 2025. Assim, o defensor paraguaio ressaltou que o treinador está focado em promover o crescimento do setor defensivo do Galo para a temporada. “O professor Cuca sempre fala sobre o setor defensivo, né? Manter o zero. Depois, a gente vê como atacar. Conseguimos isso, tivemos um bom começo. Ele sempre enfatiza isso, fala muito sobre o setor defensivo”, revelou.

Aliás, em 2021, durante uma das passagens do comandante pelo clube alvinegro, a defesa já era algo fundamental para Cuca, tanto que no Brasileirão daquele ano o time teve a defesa menos vazada, com 34 gols sofridos.