Juninho treina pela primeira vez, e Cebolinha passa por ‘trote’ no Flamengo

Novo reforço do Rubro-Negro participa das primeiras atividades com o elenco, e camisa 11 volta a treinar com o grupo após se recuperar de lesão / Crédito: Jogada 10

O grupo principal do Flamengo retornou a treinar, nesta terça-feira (21) no Ninho do Urubu após pré-temporada nos Estados Unidos. Único reforço até o momento, o atacante Juninho esteve presente nas atividades com o grupo de Filipe Luís. Outra novidade foi Everton Cebolinha, que voltou a participar das atividades com o grupo após se recuperar de lesão. O camisa 23 e substituto de Gabigol ganhou o famoso trote dos demais do elenco no corredor polonês. Nos minutos iniciais do treino comandado por Filipe Luís, o novo atleta conversou bastante com o zagueiro Léo Pereira. Os dois, afinal, tiveram passagem pelo Athletico.

