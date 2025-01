Jhegson Méndez deixa o São Paulo e é anunciado por clube do Equador

O equatoriano Jhegson Méndez está de saída do São Paulo. Nesta terça-feira (21), o Independiente del Valle anunciou o volante como seu novo reforço. O clube de seu país revelou o jogador na década passada.

Méndez chegou ao São Paulo em 2023, após disputar a Copa do Mundo em 2022. Entretanto, não conseguiu empolgar nas 24 partidas disputadas no ano. Em 2024, o Tricolor emprestou o jogador ao Elche, da Espanha, onde atuou em quatro jogos. Na metade do ano, retornou ao clube, mas não esteve nos planos do Zubeldía e não disputou nenhuma partida.