Ídolo do Flamengo diz que Neymar ‘cairia bem’ no clube

Apesar da proximidade com o Santos, astro brasileiro ainda tem futuro incerto em caso de rescisão com Al-Hilal

A mídia esportiva segue monitorando e debatendo sobre o melhor caminho para Neymar caso a saída do Al-Hilal se concretize. Há quem torça pelo desfecho com o Santos, mas também há os entusiastas de uma história inédita pelo Flamengo. Caso, por exemplo, do exímio conhecedor do clube Fábio Luciano.

No entendimento do simbólico capitão rubro-negro, a ida do craque ao Santos só se justificaria por razões emocionais. Isso porque Fábio Luciano não vê o Peixe com condições de brigar por títulos nem mesmo com a presença do astro no futebol brasileiro. Um cenário, em sua visão, antagônico ao que o atacante encontraria na equipe carioca.