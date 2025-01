Ídolo do Flamengo, Diego Alves anuncia aposentadoria

Representar a Seleção Brasileira @cbf_futebol foi a realização de um sonho. Estar em campo com a camisa do meu país me permitiu vivenciar o futebol em seu mais alto nível e compartilhar momentos únicos com os melhores atletas do mundo; no @flamengo , tive a honra de conquistar títulos e defender com orgulho uma das maiores torcidas do mundo, e no @rccelta , tive uma breve, mas importante passagem, que me permitiu voltar à La Liga após 5 anos.

Hoje encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e se transformou em uma trajetória inesquecível. Aos treinadores que acreditaram em mim, aos companheiros de time que dividiram o campo comigo, às torcidas que vibraram comigo em cada defesa, a todos que contribuíram para a minha trajetória: vocês foram parte essencial dessa história e estarão sempre em meu coração”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar. Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62 Participamos do Copyright © 2025. Todos os direitos reservados. EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62