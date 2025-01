Herói da virada histórica do Barcelona, Raphinha comenta polêmicas e emoções do jogo

Eleito melhor em campo na virada histórica do Barcelona por 5 a 4 sobre o Benfica, nesta terça-feira (21), pela 7ª e penúltima rodada da fase de liga da Champions, Raphinha marcou dois gols, o segundo deles no último lance do jogo, que confirmou a vitória. Após a partida, o brasileiro tentou explicar os sentimentos que teve no Estádio da Luz, em Lisboa.

“É uma mistura de sentimentos. Confesso que o 3 a 1 no primeiro tempo abalou a gente, mas conversamos no intervalo. Conseguimos manter a concentração no segundo tempo. Tomamos outro gol, mas mantivemos a cabeça no lugar para empatar e fazer o gol no último lance”, disse Raphinha, em entrevista à ‘TNT Sports’.