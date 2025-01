Guarany x Internacional: onde assistir, arbitragem e escalações

A partida terá a transmissão do Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 19h.

O Internacional vai estrear de forma oficial na temporada ao enfrentar o Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no estádio Estrela D’Alva, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A primeira missão do Colorado é quebrar a escrita de quase nove anos sem conquistar o título do Estadual.

Como chega o Guarany

O Índio vai para a sua segunda temporada na primeira divisão do futebol gaúcho, após garantir o acesso em 2023 e garantir a permanência no ano seguinte. Posteriormente, em 2024, o Guarany encerrou sua participação nas quartas de final do Estadual, quando foi eliminado pelo Juventude. Na atual temporada, o treinador Márcio Nunes assumiu o comando. Por sinal, em sua pré-temporada, a equipe realizou cinco amistosos com destaque para goleada por 5 a 0 sobre o Cerro Largo, do Uruguai. Neste período, o Índio sofreu apenas uma derrota por 1 a 0 para o Pelotas. O elenco, aliás, é composto por 30 jogadores e o atleta mais conhecido é o atacante Wilson Jr.

Como chega o Internacional

O Colorado vai utilizar sua campanha de recuperação na segunda metade da última edição do Campeonato Brasileiro como incentivo. A intenção é manter o rendimento daquele período ou até mesmo uma evolução. Até mesmo porque a diretoria teve sucesso em seu objetivo de manter a base do time, com a contratação em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei. Além disso, a preservação de Roger Machado no comando também era um desafio, no qual obteve êxito.

Assim, a direção do Inter já manifestou de forma pública que o plano é retomar o caminho dos títulos em 2025. Deste modo, a primeira missão será conquistar o Gauchão, algo que não ocorre desde 2016. Outra motivação é evitar que o arquirrival alcance o octacampeonato, proeza que somente o Colorado alcançou na história.