Grêmio muda rota e centraliza esforços na contratação de Tiago Volpi

O Grêmio decidiu mudar a rota e passar a priorizar a contratação do goleiro Tiago Volpi, que está no Toluca, do México, para suprir a saída de Marchesín. Assim, o arqueiro, de 34 anos, busca chegar a um acordo com o clube mexicano por uma rescisão amigável. No atual cenário, Volpi passa a ser a alternativa favorita da diretoria em comparação a Matheus Magalhães, que está no Braga, de Portugal.

A direção do Imortal entrou em contato com ambos potenciais reforços que indicaram a vontade de defender o Tricolor Gaúcho. Apesar de em um primeiro momento ser o plano A, a possibilidade de contratação de Matheus Magalhães perdeu força. Isso porque a alta pedida do clube português atrapalhou o andamento do negócio. O Grêmio tentou convencer o Braga a chegar a um consenso nas tratativas por um valor menor. Contudo, o clube europeu demonstrou estar irredutível pela liberação do goleiro somente por três milhões de euros (quase R$ 19 milhões na cotação atual). Mesmo assim, as conversas entre Matheus Magalhães e o Imortal não foram finalizadas.