Fluminense tem retrospecto positivo contra próximo adversário

Ainda à procura de sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2025, o Fluminense tem em seu próximo compromisso uma boa oportunidade para quebrar a sequência negativa. Isso porque além do Tricolor estrear o grupo principal de jogadores, encara a Portuguesa, contra quem venceu 17 dos últimos 20 encontros.

Além disso, historicamente a vantagem é do Fluzão. De acordo com o site “Estatísticas Fluminense”, a equipe tricolor vem 83,13% de aproveitamento no duelo contra a Portuguesa. Foram 64 vitórias do Flu em 81 partidas. Dez empates e sete derrotas complementam o retrospecto.