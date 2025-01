Fluminense tem o segundo pior ataque deste início de Campeonato Carioca

Com um time alternativo nas três rodadas, o Tricolor estufou a rede uma vez, na frente apenas do Bangu, que ainda não marcou no Estadual / Crédito: Jogada 10

O Fluminense tem utilizado este início de Campeonato Carioca para observar jovens da base e preparar bem a equipe profissional para aguentar a intensa temporada. No entanto, o time não consegue engrenar neste e soma apenas dois pontos em três rodadas, todas contra clubes pequenos do estado. Com esse cenário, os Moleques de Xerém têm o segundo pior ataque da competição, com somente um gol marcado até aqui, à frente apenas do Bangu, que ainda não estufou a rede. Até aqui, o Tricolor empatou com o Sampaio Corrêa em 0 a 0, perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 e empatou com o Maricá em 1 a 1.

Por outro lado, o Fluminense iniciou nesta segunda-feira (20) uma nova etapa de sua programação de pré-temporada no CT Carlos Castilho. Assim, os atletas se reapresentaram para retomar as atividades em grupo único, comandado pelo técnico Mano Menezes.