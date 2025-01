Feyenoord x Bayern de Munique: Onde assistir, escalações, arbitragem

Nesta quarta-feira, 22/1, no mítico De Kuip, em Roterdã, na Holanda, o Feyenoord enfrenta o Bayern. O jogo será às 17h (de Brasília) e vale pela 7ª e penúltima rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões.O Bayern tem 12 pontos e, caso vença, entra novamente no G8 (zona de classificação direta às oitavas). O Feyenoord tem dez pontos, em 20º lugar. Assim, tenta pontuar para ficar na zona de repescagem (9º aos 24º lugares).

“Estamos sem jogadores importantes. Nos nossos últimos quatro jogos, ganhamos um. Então, é certamente uma fase difícil. Mas o jogo contra o Bayern é agora mais uma grande oportunidade para voltar ao bom caminho”, disse o treinador Priske, que coloca todas as suas fichas no poder de fogo do atacante brasileiro Igor Paixão, sua referência no ataque.

Como chega o Bayern

João Palhinha se recuperou de lesão e deve começar no banco, o que significa que Goretzka segue no time titular de Vincent Kompany.

Meu objetivo é conquistar os seis pontos, vencer todos os jogos. Mas sabemos que o hoje em Roterdã não será fácil. Afinal, a atmosfera será toda do adversário. Mas vamos lutar muito por um resultado positivo”, disse Kompany, que manterá o esuqrma 4-2-3-1, com Olise, Musiala e Sané municiando o goleador Kane, que completa seu jogo de número 50 de Champions.