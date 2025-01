Ex-jogador crê em volta por cima de Neymar e revela: ‘tem proposta da Premier League’

Futuro do astro do Al-Hilal se tornou tema de debate dos principais programas esportivos desta terça-feira, 21

A declaração de Jorge Jesus sobre o futuro de Neymar no Al-Hilal virou o mundo esportivo do avesso. Torcedores e imprensa passaram a discutir possibilidades para o astro, enquanto clubes começaram a se mobilizar para contratá-lo. Informações de momento o colocam cada vez mais próximo de um acerto com o Santos, mas, de acordo com Emerson Sheik, há fortes concorrentes da Europa na disputa.

Sheik apostou na volta por cima do astro diante da possibilidade de retornar ao Brasil, mas garantiu que o regresso não é tão simples quanto parece. Em participação no ‘Arena SBT’ desta segunda-feira (21), o ex-jogador garantiu que o atacante tem um leque de opções à mesa – inclusive com oferta do mais alto escalão da Premier League.