Em noite de confusão no Parque São Jorge, votação de impeachment no Corinthians é suspensa

Em noite de tumulto na sede do clube, admissibilidade do processo de impeachment é aprovada; afastamento de Augusto Melo ainda será votado / Crédito: Jogada 10

A votação do Conselho Deliberativo do Corinthians para decidir se o presidente Augusto Melo sofreria impeachment ou não foi suspensa. E teve muita confusão na noite desta segunda-feira (20) no Parque São Jorge. A reunião já passava de cinco horas de duração quando houve uma votação prévia que aprovou a adminissibilidade do pedido. O “sim” venceu por 126 votos contra 114. Por volta de 23h30, a reunião foi suspensa pelos conselheiros e a remarcação ficará para outra data, provavelmente a próxima segunda.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desse modo, Augusto Melo continua como presidente corintiano, embora o risco de afastamento do cargo ainda seja uma realidade devido à suspeita de irregularidades no contrato de patrocínio com a VaideBet, além de desrespeito ao estatuto do clube e infração da Lei Geral do Esporte.

Torcedores do Timão acompanharam a cerimônia pelo lado de fora, distantes do ginásio, já que um esquema de segurança foi reforçado no local. A reunião estava prevista para dezembro, mas Augusto Melo obteve uma liminar que impediu a votação, já com os conselheiros presentes no Parque São Jorge. O presidente, aliás, chegou a tentar uma nova liminar para suspender a votação nesta noite, mas não teve êxito. Com a supensão confirmada, Augusto Melo fez uma declaração pesada contra Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, com quem já havia se desentendido mais cedo.