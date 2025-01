Daniel Fuzato fala sobre estreia pelo Vasco e concorrência com Léo Jardim

Goleiro foi o terceiro apresentado na manhã/tarde desta terça-feira (21) no CT Moacyr Barbosa; veja o que mais ele falou

Terceiro apresentado nesta terça-feira (21) no CT Moacyr Barbosa, o goleiro Daniel Fuzato foi o último dos já contratados pelo Vasco a se apresentar à imprensa. Curiosamente, porém, ele também é o único que já atuou desde a chegada. Fuzato, então, falou sobre suas partidas, com direito a estrear em São Januário diante do torcedor vascaíno.

“Estava ansioso para conhecer a torcida mais de perto. Infelizmente, o Pablo machucou o dedo. Eu já vinha no meio da temporada, então queria ajudar já o time e joguei. Fiz dois jogos, acho que foram bons. Voltei a jogar depois de um tempo parado. Foi importante para mim. Acho que passei no teste (risos)”, avaliou o novo arqueiro cruz-maltino.