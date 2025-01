CSA vence o Confiança pela fase de grupos da Copa do Nordeste

Na noite desta terça-feira (21), o CSA venceu o Confiança por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe alagoana abriu o placar e ampliou a vantagem com dois gols do centroavante Igor Bahia, logos nos primeiros minutos da partida. Em seguida, o atacante Rodriguinho descontou para o time sergipano. Na reta final do jogo, Tiago Marques ainda desperdiçou um pênalti para o mandante.

Com o resultado, o CSA assume liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, enquanto Confiança vai para a lanterna. Vale destacar que essa foi a primeira partida do grupo. Os demais times ainda irão se enfrentar pela rodada. A equipe alagoana se classificou na primeira e segunda fase do torneio, eliminando Barcelona-BA e Maracanã.