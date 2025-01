Com a 10, John Kennedy estreia com assistência pelo Pachuca; veja

Ex-jogador do Fluminense, o atacante John Kennedy estreou com o pé direito em seu novo clube. Afinal, ele, novo camisa 10 do Pachuca, contribuiu com uma assistência na vitória do de seu time por 2 a 1 sobre o Santos Laguna, na última segunda-feira (21), pela segunda rodada do Torneo Clausura, do México.

O jogo, aliás, contava como a abertura da competição para seu novo clube, já que a partida entre Pachuca e León, válida pela primeira rodada, foi adiada por conta das condições climáticas. Eduardo Bauermann, ex-Santos, foi outro brasileiro que estreou pelo Pachuca, adentrando no segundo tempo.