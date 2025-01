Clube da MLS segue investindo em Alan Patrick e promete aumentar proposta

Apesar do Colorado já ter recusado uma primeira oferta, o clube norte-americano que tentar a contratação mais uma vez / Crédito: Jogada 10

O clube da Major League Soccer (MLS), interessado em contratar Alan Patrick, do Internacional, continua pressionando pela transferência do meia. Assim, a equipe norte-americana, mantida em sigilo, promete fazer uma nova proposta, oferecendo valores mais altos. Na última semana, o presidente Alessandro Barcellos rejeitou a proposta de US$ 5 milhões (R$ 30,1 milhões na cotação atual). No entanto, o interesse persiste e, assim, o clube da MLS está preparando uma nova oferta de US$ 7 milhões (R$ 42,14 milhões), que deve ser enviada nos próximos dias.

Capitão da equipe, o meia Alan Patrick é o principal jogador do Internacional, portanto, mesmo com os valores maiores, a diretoria promete resistir e não vai facilitar a negociação. A informação é do ge.