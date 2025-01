Clube da MLS anuncia Igor Jesus, volante revelado pelo Flamengo

Volante de 21 anos estava há alguns meses no Estrela Amadora, de Portugal, e agora vai atuar no futebol dos Estados Unidos

O Los Angeles FC anunciou, nesta terça-feira (21), a contratação de Igor Jesus, volante revelado pelo Flamengo e que estava há alguns meses no Estrela Amadora, de Portugal. O jogador de 21 anos desembarcará nos Estados Unidos para iniciar a pré-temporada no próximo dia 25 com o amistoso diante do San Jose Earthquakes.

“Igor é um jogador que demonstrou muita promessa e progresso no início de sua carreira profissional. Portanto, estamos confiantes de que ele será um jogador e uma pessoa de qualidade para o clube”, afirmou o co-presidente e gerente geral do LAFC, John Thorrington.