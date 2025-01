Claudinho recusa Palmeiras e irá defender clube do Qatar

Negociação com o Verdão já estava encaminhada, mas jogador mudou de ideia e vai para o país do Oriente Médio

Claudinho não seguirá mais no Zenit, mas não será reforço do Palmeiras. O jogador, que já havia dado ao sinal verde ao clube alviverde, voltou atrás e informou o clube paulista que agora defenderá o futebol do Qatar.

Palmeiras e Zenit já estavam nos últimos detalhes da transação. Os clubes faziam a troca dos contratos quando foram informados da mudança de ideia do jogador. No último final de semana, o Verdão chegou a um acordo com o clube russo pela venda e recebeu o ok de Claudinho. Havia uma oferta do futebol do Qatar, mas parecia que iria ficar esquecida, até esta terça-feira (21).