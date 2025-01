Canobbio fala sobre adaptação ao Fluminense e foco na conquista de títulos: ‘Orgulho estar aqui’

Dias depois de sua estreia com a camisa do Fluminense, que aconteceu no último sábado (18), diante do Maricá, Agustín Canobbio se apresentou oficialmente ao clube carioca. Assim, o uruguaio falou sobre suas características dentro de campo e a mudança de Curitiba para o Rio de Janeiro, que possuem climas bem diferentes.

“Sobre as minhas características, gosto de jogar sempre com humildade e sacrifício. Corro o tempo todo. Ficou gravado a frase com guerreiro (aqui no Fluminense), então acho que caiu bem a armadura em mim. Agora quero fazer mais do que 100% nos treinamentos e em campo”, completou.

“Todo mundo me recebeu muito bem. Ele (Bernal) está me ajudando muito para me adaptar. Depois tem outro aspecto, que é o calor, mas vou me acostumar. Acho que vai ser rápida a adaptação. Falo muito com Facundo (Bernal), com Germán (Cano), ele me recomenda muita coisa. Estamos sempre nos falando para eu conseguir me instalar bem e me adaptar na filosofia do clube carioca. É estar com calor continuamente e se hidratar sempre”, frisou.

Balanço da estreia e motivação com o Mundial de Clubes

Durante a conversa com os jornalistas, o uruguaio falou sobre como se sentiu durante o primeiro jogo pelo Tricolor, em Bangu, uma das regiões mais quentes do Rio de Janeiro. Além disso, o atacante, que é uma das contratações mais caras da história do clube (6 milhões de euros — cerca de R$ 37 milhões na atual cotação), citou a motivação para disputar o Super Mundial de Clubes no meio do ano.